قرينة الرئيس الأمريكى تشارك فى حدث رفع علم أمريكا فى اليونسكو

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شاركت جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى حدث رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

وجاء على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تلتزم باليونسكو، حيث تجرى محادثات مهمة بشكل يومى لتعزيز التعاون العلمى وحماية حرية التعبير والحفاظ على التراث الثقافى الذى لا يمكن تعويضه وتعزيز استقلال وسائل الإعلام والتعددية، فضلا عن تعزيز التعليم فى كل مكان، وذلك من خلال الانضمام إلى منظمة اليونسكو.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت انسحبت من اليونسكو منذ خمس سنوات فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، الليلة الماضية، أن عودة الولايات المتحدة إليها بعد غياب دام لسنوات عزز المنظمة.