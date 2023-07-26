ضبط 30 طن أسمدة زراعية مدعمة مجهولة المصدر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالبحيرة وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، تنفيذ حملة تموينية على الأسواق بمركزى بدر وكوم حمادة.

أسفرت الحملات عن ضبط 30 طن سماد زراعى مدعم مجهول المصدر غير مصرح تداولة بالأسواق بمركز ابو حمص، كما تم ضبط 4 طن نخالة دقيق مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر ان الحملات التموينية بالبحيرة قد أسفرت مؤخرا عن ضبط 64 شيكارة سماد زراعى مدعم، بإجمالى 3 طن قبل بيعه بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق .