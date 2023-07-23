اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 03:07 م
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ضبط شكائر دقيق بلدى تم التصرف فيها داخل 6 مخابز وبطاقات تموينية بمخبز فى الغربية

الأحد، 23 يوليو 2023 02:03 م
ضبط شكائر دقيق بلدى تم التصرف فيها داخل 6 مخابز وبطاقات تموينية بمخبز فى الغربية شكائر الدقيق
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بمركز السنطة لتفقد الحالة التموينية ومراقبة الأسواق والمخابز ضمت الحملة محمد فضل والسيد الحوالة وخالد زكى المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.
 
وتمكنت الحملة من ضبط كمية من البطاقات التموينية الخاصة بصرف السلع التموينية بداخل مخبزين بمركز السنطة بكمية 500 بطاقة تموينية قام مسئولو المخابز بتجميع تلك البطاقات بغرض الاستيلاء على أموال الدعم دون وصولة إلى مستحقيه.
 
كما تم المرور على 6 مخابز بلدية بمركز السنطه وتم المراجعه على أرصدة المخابز من دقيق وعجين وخبزمنتج نهائى وجرد ماكينة النظام للمخابز البلدية وأسفر الجرد عن وجود تصرفات فى رصيد الدقيق بما يعادل 100 شيكارة وتحرير 6 محاضر إثبات حالة نقص وزن ما بين الشريحة الأولى والثانية كما تم تحرير 2 محضر إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 2 محضر عدم نظافة أوانى العجن.

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حملة تموينية بمركز السنطة



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