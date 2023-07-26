اليوم السابع
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ضبط كميات ضخمة من اللحوم والدواجن الفاسدة خلال حملات تفتيشية بالجيزة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 08:13 م
ضبط كميات ضخمة من اللحوم والدواجن الفاسدة خلال حملات تفتيشية بالجيزة ضبط لحوم ودواجن
كتبت - مرام محمد

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شنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع المحليات ومباحث التموين، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المدن والأحياء؛ للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأسفرت الحملات تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال مدير المديرية، عن ضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بها محضر قانوني للمخالف، وذلك خلال حملة اليوم الأربعاء بحي الطالبية.

كما أسفرت الحملات خلال هذا الأسبوع عن ضبط 460 كيلو مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي إمبابة، وضبط 1361 كيلو مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي أكتوبر أول وحي أكتوبر ثاني بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى ضبط 300 كيلو كبدة وسجق غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وبهذا يكون إجمالى المضبوطات 3121 كيلو مقطعات لحوم وكبدة وسجق ودواجن غير صالحة تحرر بها 5 محاضر في النيابة.

 

جانب من اللحوم
جانب من اللحوم

 

عمليات الضبط
عمليات الضبط

 

مقطعات اللحوم
مقطعات اللحوم

 


بيطري الجيزة

الطب البيطري بالجيزة

الجيزة

لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة



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