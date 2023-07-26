صحة المنوفية: نتابع مدى تنفيذ الإدارات الفنية والطبية لمبادرة 100 يوم صحة

المنوفية – محمود شاكر

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا لمديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الطبية العشر بجميع أنحاء المحافظة برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بالمنوفية.

ووجهت وكيل المديرية إلى تشكيل فريق للمرور علي المستشفيات والوحدات الصحية، كما تم مناقشة الحضور بخصوص العمل اليومي والتأكيد على ‏مسئولى مكافحة العدوي بالإدارات الطبية بمتابعة تطبيق المنشور الخاص بتعليمات ومعايير مكافحة العدوى من الوزارة .

وأوضحت وكيل المديرية، أنه تم تنظيم ‏مرور اللجنة المشكلة لمتابعة المنشآت الصحية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من المديرية والإدارات بشكل يومي وموقع من فريق المرور ومدير المنشأة وتاريخ المرور سواء منشأة حكومية أو منشأة خاصة، كما وجهت الشكر لفريق المبادرات حيث أن المحافظة حققت المركز الأول علي مستوى مبادرة "100يوم صحة"، كما نقلت لفرق العمل شكر السيد الدكتور وكيل الوزارة علي الجهد المبذول في سبيل تحقيق المستهدف من المبادرة.

وأكدت وكيل المديرية على ضرورة ‏تفعيل المسح بالنسبة لطعوم كورونا، مع تنشيط حملات تطعيم كورونا, كما وجهت وكيل المديرية إلى ‏تفعيل عمل الغرفة الوقائية على مدار 24 ساعة لمتابعة سلسلة التبريد في مخازن الطعوم وذلك في إطار متابعة سلسلة التبريد والحفاظ على سلامة الطعوم والأمصال في مخازن الطعوم بالإدارات وسلسلة التبريد بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الصحية, والإبلاغ و التعامل مع أي حدث مثل التسممات الغذائية وإنقطاع التيار الكهربي أو أي حدث صحي يؤثر على الصحة العامة، والتاكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر سولار بكميات كافية لتشغيل المولدات لمدة لا تقل عن 72 ساعة , وتفعيل خطة الطوارئ فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى و تكون فى أماكن ظاهرة لجميع العاملين .

وفيما يتعلق بتسجيل جميع الحالات المنتفعة بالمبادرات، يتم ذلك بالتزامن مع ‏الإهتمام بالزيارات العارضة الخاصة بمبادرة "صحة المرأة" , و‏بالنسبة للاحالة تم التأكيد على متابعة المواطنين الذين تم عمل إحالة لهم للتوجه للمستشفيات المعنية لعمل اللازم لهم ومراعاة مصداقية البيانات، وفيما يخص مكتب الأغذية بالادارات يتم تقديم الدعم الكافي لهم للقيام بمهام عملهم بالمرور, مؤكدة على أن ‏التواصل مع مركز المعلومات بالمديرية أثناء حدوث أي مشكلة هو أمر ضروري .

كما نبهت وكيل المديرية إلى أهمية ‏تواجد مديري الإدارات أثناء تواجد القوافل العلاجية بالإضافة إلى سيارة المبادرة وفريق التثقيف الصحي بالإدارة لعمل الحملات الدعائية اللازمة لها .

حضر الاجتماع الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي, والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية, والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد بالمديرية, والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة الأمراض المعدية, والدكتورة منة الله السيد مدير إدارة التطعيمات بالمديرية, والدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة, والدكتورة شيماء شفيق مدير إدارة القوافل العلاجية, أحمد الضبع مدير مركز المعلومات بالمديرية, ومديري الإدارات الطبية ومديري الوقائي بالإدارات.