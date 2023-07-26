محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذوى الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة، لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء الحياة المعيشية لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ،موجها إدارة العلاقات العامة بتوفير سيارة لاصطحاب الحالات إلى مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم مراعاة لظروفهم .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم و اتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطن بناحية قرية أبو مشهور مركز بركة السبع يتضرر من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ببحث الشكوى بالتنسيق مع مديرية التموين والعرض عليه لاتخاذ اللازم وموجها بصرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه الاجتماعية ، فيما كلف المحافظ المستشار الهندسي بدراسة طلب ممثل إحدى المدارس الخاصة بحى غرب شبين الكوم يلتمس الموافقة للحصول على ترخيص لتطوير المدرسة وإضافة طابقين لزيادة عدد الفصول والنهوض بالعملية التعليمية ، والعرض عليه وفقا للوائح والضوابط المنظمة لذلك .

كما وافق المحافظ على طلب معلم بناحية اصطبارى بشبين الكوم يعمل بمدرسة أشمون الثانوية الصناعية ويلتمس نقله إلى مدرسة الشهيد عبدالله عبدالمولى الزخرفية بميت خلف مراعاة لظروفه الصحية الصعبة وبما لايخل بمنظومة العمل، هذا وقد أعرب الموطنون عن سعادتهم بلقاء المحافظ وحرصه على الاستماع لمطالبهم وشكواهم والعمل على تلبيتها والمساهمة فى تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم .