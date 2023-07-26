حماية الطفل بالشرقية تستعرض دعم حقوقه فى ندوة "قضايا ومشكلات الطفولة"

أكدت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، مشاركة لجنة حماية الطفل فى ندوة توعية بعنوان ( قضايا ومشكلات الطفولة ) لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق، تحت إشراف الدكتور شحته حسني عميد الكلية، وحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية.

وقالت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إن الندوة شهدت إلقاء الدكتور شحته حسني عميد الكلية كلمة أوضح فيها أهمية رعاية حقوق الطفل الذي هو شاب وقيادي المستقبل للوصول لبر الأمان والارتقاء بالمجتمع وإعلاء القيم والمبادئ، ونبذ السلوكيات السلبية المستحدثة على المجتمع العربى، وأهمية إشراك طلبة الكلية فى منظومة الحماية حيث أنهم أكثر فئه تتعامل مع الأطفال.

وخلال الندوة تم عرض أعمال منظومة حماية الطفل بالمحافظة والقرارات الصادرة فى هذا الشأن من قبل مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل وعرض أنواع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال من واقع البلاغات واستعراض أهمية تفعيل دور الطلبة، وتلقي مقترحاتهم بشأن كيفية مساعدة لجان الحماية فى عمل خطط وقائية لمنع تعرض الأطفال للأخطار ورسائل يمكن تقديمها لهم لمواجهتها وكيفية الوقاية منها.

من جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أهمية لجان حماية الطفل ودورها للوصول للمصلحة الفضلى له وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المديرية والتي من شأنها الإرتقاء بالطفل، كذلك إبراز الأطفال ذوي المواهب والمتميزين والاستفادة من الأجازة الصيفية فى انشطة مفيدة.

وفي نهاية الندوة تم الاتفاق على تلقي المقترحات والرسائل المطلوبة وعرضها على المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لاختيار ما يمكن تنفيذه منها، وربط الطلاب المتطوعين باللجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز لعمل الخطط اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات من أجل الوصول للمصلحة الفضلى للطفل.