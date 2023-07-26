تكليف الدكتور محمد فاروق الفارسى مديرا لمستشفى بنها التعليمى لمدة 3 أشهر

القليوبية إبراهيم سالم

قرر الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تكليف الدكتور محمد فاروق العزب أحمد الفارسي زميل جراحة مخ وأعصاب بـ مستشفى بنها التعليمى ، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى بنها التعليمي لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 26 يوليو 2023، أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان أيهما أقرب.

وتضمن قرار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي حمل رقم 356 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2023، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقيم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقيم 460 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتابع القرار في مادته الأولي يكلف الدكتور محمد فاروق العزب أحمد الفارسي زميل جراحة مخ وأعصاب بمستشفى بنها التعليمي، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى بنها التعليمي لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 26 يوليو 2023، أو لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان أيهما أقرب، وتابع في مادته الثانية أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغي أي قرار يخالف ذلك.