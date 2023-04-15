ندب الدكتور محمد أحمد الحريرى للعمل مديرا عاما لمستشفى بنها التعليمى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ندب الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر الحريري، زميل جراحة العظام بمستشفى بنها التعليمي، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى بنها التعليمي، بمحافظة القليوبية، لمدة 3 أشهر من تاريخ اليوم.

وجاء قرار الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975، بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 2017، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وعلي قرار رئيس الهيئة رقم 677 لسنة 2023، وعلي إعلان شغل وظيفة مدير عام مستشفي بنها التعليمي، وعلي محضر اجتماع لجنة القيادات المؤرخ 12 أبريل 2023.

وتضمن القرار في مادته الأولى، ندب الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر الحريري، زميل جراحة العظام بمستشفي بنها التعليمي، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى بنها التعليمي لمدة 3 شهور، اعتبارا من اليوم 15 أبريل 2023، وجاءت المادة الثانية أنه علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.