تقديم الدعم الطبى لأهالى 8 قرى بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، باستئناف العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين، حيث تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 98 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقرى الصافية وكفر العرب والكشلة مركز دسوق، وقريتي عزبة مبارك والبنزينة مركز مطوبس، ومدينة بلطيم بمركز بلطيم، وقريتي نشرت والمنشية الكبرى مركز قلين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم القافلة جاء بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.