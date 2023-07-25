"التضامن" تنظم 3 قوافل علاجية بالفيوم ضمن أعمال التحالف الوطنى

الفيوم رباب الجالى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان فى تنظيم 3 قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم لدعم 350 مريضا بقرى مراكز محافظة الفيوم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مستفيد بقرى بحر ابوالمير والسلام ومعجون ومنيه الحيط بمركز اطسا، والقافلة الثانية استهدفت 86 مستفيد بقريتي الشواشنه وقصر الجبالى مركز يوسف الصديق، وقرى طبهار والعجميين وسنرو القبلية مركز ابشواى ، كما استهدفت القافلة الثالثة 144 مريض بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، والمظاطلى مركز طامية، وسنورس مركز سنورس.

وأوضحت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي أن القوافل قامت بأعمالها على مدار 3 أيام متتالية بمستشفى الفيوم الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، إلى أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.