تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى المانجو حتى نهاية يوليو

محصول المانجو أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي المانجو مراعاتها، حتى نهاية شهر يوليو.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية لمزارعي محصول المانجو في الآتي:
1- يبدأ تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة وتفحص أسبوعيا لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم.
1-الاشجار التي تروى بالغمر اضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات بإضافة 750 جم سلفات نشادر لكل شجرة على دفعتين بينهما 15 يوما
2-الاشجار التي تروى بالتنقيط يستخدم 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروي بالتنقيط وتقسم تلك الكمية علي أكبر عدد من الدفعات المتساوية.
3- في حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهر يوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالي لتقليل ظاهرة تبادل الحمل .
4- الري الانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لا يحدث تساقط أو تشقق للثمار ، ويتم اطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار الي ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء .
5- تحتاج شجرة المانجو في شهر يوليو الي حوالي 100 لتر ماء يوميا .
6- مكافحة آفات محصول المانجو في حالة الاصابة وعند وجود الذبابة بأعداد كبيرة يتم الرش للأشجار بالديمثويت 40% بمعدل 75 سم / 100 لتر ماء مرتين بينهما 3 أسابيع وذلك حتى أواخر يوليو وأوائل أغسطس وهو مفيد أيضا في علاج الحشرات القشرية والبق الدقيقي مع ايقاف الرش بعد الجمع بـ 21 يوما.
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