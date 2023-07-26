تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى المانجو حتى نهاية يوليو

كتبت أسماء نصار

محصول المانجو أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي المانجو مراعاتها، حتى نهاية شهر يوليو.

‎وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية لمزارعي محصول المانجو في الآتي:

1- يبدأ تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة وتفحص أسبوعيا لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم.

1-الاشجار التي تروى بالغمر اضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات بإضافة 750 جم سلفات نشادر لكل شجرة على دفعتين بينهما 15 يوما

2-الاشجار التي تروى بالتنقيط يستخدم 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروي بالتنقيط وتقسم تلك الكمية علي أكبر عدد من الدفعات المتساوية.

3- في حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهر يوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالي لتقليل ظاهرة تبادل الحمل .

4- الري الانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لا يحدث تساقط أو تشقق للثمار ، ويتم اطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار الي ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء .

5- تحتاج شجرة المانجو في شهر يوليو الي حوالي 100 لتر ماء يوميا .

6- مكافحة آفات محصول المانجو في حالة الاصابة وعند وجود الذبابة بأعداد كبيرة يتم الرش للأشجار بالديمثويت 40% بمعدل 75 سم / 100 لتر ماء مرتين بينهما 3 أسابيع وذلك حتى أواخر يوليو وأوائل أغسطس وهو مفيد أيضا في علاج الحشرات القشرية والبق الدقيقي مع ايقاف الرش بعد الجمع بـ 21 يوما.