الكشف وتقديم الخدمات البيطرية لـ5200 رأسا بالقوافل الإرشادية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل فى القوافل البيطرية التنموية والعلاجية والإرشادية، ضمن برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطرى ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجارى، وتستهدف إجراء مسح تناسلى شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الطب البيطرى، بشأن سير العمل في البرنامج، وتضمن الإشارة إلى أنه تم الكشف وتقديم العلاج والخدمات البيطرية لأكثر من 5200 رأس من الثروة الحيوانية، شملت إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ682 رأسا، الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لــ 1934، وعلاج الطفيليات والتجريع لــ 1557 حالة، وإجراء 26عملية، بجانب تحصين 1314 حيوان، وذلك على مدار 5 أيام منذ انطلاق الحملة يوم السبت الماضى.

فيما أضاف "الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطرى"، أن البرنامج تضمن تنظيم 6 قوافل على مدار الأسبوع الجارى، بدأت "السبت الماضى" بالقافلة الأولى فى مركز الواسطى، والقافلة الثانية بأهناسيا، والثالثة بدلاص ناصر، والقافلة الرابعة بكفر منصور مركز ببا، والخامسة بأبشنا، وتختتم غدا بالقافلة السادسة بقرية بشريف باشا مركز بني سويف.