محافظ بنى سويف يتفقد اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية بمركز تدريب سقارة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدء أعمال الاختبارات القبلية للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز التدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2023/2024، في العديد من التخصصات والمجالات، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وهانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، وأحمد مرسى مدير الموارد البشرية، وعباس سيد مدير مكتبة مصر، وبعض مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتفقد المحافظ جانباً من سير أعمال الاختبارات التي عقدت بمقر مكتبة مصر، للمتقدمين في دورات: إعداد مدربين " TOT " الأساسية، وإعداد مدرب رقمى، لغة إنجليزية،أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإليكترونية programming Basic ، أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، إدارة مشروعات pmp ،تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، شبكات المعلومات ونظم المعلومات والتأمين والأمن السيبراني، برنامج الأوتوكاد للرسومات الهندسية ، تصميم الجرافيك والأنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج ، أساسيات تحليل البيانات spss.

وجه المحافظ باستمرار تقديم كافة التيسيرات اللازمة من سبل الراحة والتهوية لعقد الاختبارات ، التي تتسم بالشمول والجمع بين الجوانب النظرية والعلمية التطبيقية لتقييم المتقدمين واختيار أفضل العناصر والتي سيتم ترشيحها لحضور الاختبارات المقررة عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ، مؤكداً على أهمية تلك الدورات ضمن خطة الدولة لرفع وتحسين قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري، بهدف تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،خاصة وأن برنامج التدريبات يتسم بالتنوع والشمول لكافة الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة.

من جهته، أوضح أحمد مرسي مدير الموارد البشرية أن إجمالي المتقدمين للاختبارات، 73 متقدماً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، في 12 دورة في العديد من التخصصات و مختلف المجالات ، موضحاً أن الاختبارات يتم عقدها على مدار اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، وذلك تحت إشراف لجان من الفنيين والمختصين لتقييم المتقدمين.