اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 01:28 م
أكرم القصاص
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مكتبة الإسكندرية تعلن تنظيم مهرجان الصيف الدولى العشرين بداية أغسطس

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:38 م
مكتبة الإسكندرية تعلن تنظيم مهرجان الصيف الدولى العشرين بداية أغسطس مهرجان الصيف الدولي العشرين
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الاسكندرية ، انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي السنوي في دورته العشرين، في الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023.
 
واختار مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة عروضًا موسيقية شبابية متنوعة، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.
 
ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.
 
ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.
 
كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عدد كبير من الشباب من مختلف محافظات مصر.
 
ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

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