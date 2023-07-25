"روح التسامح".. ندوة ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة "الثقافة وبناء الإنسان: روح التسامح" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023، وذلك اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 12:00 ظهراً بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يدير الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وتقدمها الدكتورة الشيماء الدمرداش؛ مدير مشروع إعادة إحياء كتب التراث بمكتبة الإسكندرية، ويتحدث فيها كل من: الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي؛ نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ونيافة القمص أثناسيوس فهمي؛ راعي كنيسة السيدة مارمينا فلمنج ومدير مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ، والأستاذ الدكتور نظير عياد؛ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد المهدي؛ أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن المعرض ممتد حتي يوم الأربعاء 26 يوليو2023، ويضم هذا العام 76 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.