مصرع طفلة صعقا بالكهرباء فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقت طفلة مصرعها؛ إثر تعرضها ل صعق كهرباء داخل منزل أسرتها بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول الطفلة شهد ي إ، 8 سنوات، مقيمة بمدينة القرين، جثة هامدة إثر إصابتها بتوقف عضلة القلب.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر إصابته بصعق كهرباء داخل منزل أسرتها بمدينة القرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.