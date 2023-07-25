اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظائف نواب وسكرتيرى وحدات محلية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 01:32 م
محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظائف نواب وسكرتيرى وحدات محلية جانب من اجتماع اللجنة مع المحافظ
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختبارات وإجراء المقابلات للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف شملت وظيفة "نائب رئيس مركز ومدينة وحى، ووظفية سكرتير مدينة ومركز وحى، ووظيفة رئيس وحدة محلية قروية، وذلك من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات.

وضمت لجنة الاختبارات الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية، و باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية، والدكتورة صفاء فتوح وكيل ادارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأجرت اللجنة المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار أكفأ العناصر تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذى.

وأكد مختار أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافئ الفرص لاختيار أفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التى تتطلبها الوظيفة المشار إليها ووفقا للقانون.

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

وظائف جديده

اختيار رئيس مركز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة