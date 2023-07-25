محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظائف نواب وسكرتيرى وحدات محلية

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختبارات وإجراء المقابلات للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف شملت وظيفة "نائب رئيس مركز ومدينة وحى، ووظفية سكرتير مدينة ومركز وحى، ووظيفة رئيس وحدة محلية قروية، وذلك من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات.

وضمت لجنة الاختبارات الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية، و باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية، والدكتورة صفاء فتوح وكيل ادارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأجرت اللجنة المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار أكفأ العناصر تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذى.

وأكد مختار أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافئ الفرص لاختيار أفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التى تتطلبها الوظيفة المشار إليها ووفقا للقانون.