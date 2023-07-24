ضبط 4 متهمين لإنهاء حياة شخص خلال مشاجرة فى الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، 4 متهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا، بسبب خلافات لفسخ خطبة شاب وفتاة من الطرفين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت مسعود دائرة المركز، نتج عنها مصرع شخص.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد أمين السنباطى، 45 عاما، مقيم بقرية ميت مسعود التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد تلقيه ضربة قوية على رأسه أصابته بنزيف داخلى بالمخ، وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات التى أجراها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، أن المشاجرة نشبت بين العائلتين، على إثر خلافات بسبب فسخ خطبة نجلة المجنى عليه من أحد الشباب بالطرف الثانى، وخلال المشاجرة تلقى المتوفى ضربة على رأسه وسقط أرضًا، وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.