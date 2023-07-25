ضبط لصوص البطاريات والعدادات فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته عداد مياه "مجهول المصدر" وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، كما أقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.