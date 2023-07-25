سوق السمك الجديد بشمال سيناء واجهة حضارية لعرض خيرات البحر المتوسط والبردويل

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء لإنشاء سوق جديد للأسماك بهدف عرض وبيع منتجاتها البحرية التى تم صيدها فى البحر المتوسط وبحيرة البردويل.

قال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، الجهة المنفذة للمشروع جهاز تعمير سيناء، انه تم وضع حجر الأساس للمشروع الأول من نوعه بشمال سيناء، مشيرًا إلى أنه سيكون مشروعًا صرحًا عمرانيًا وجماليًا جديدًا يضاف إلى مكونات مدينة العريش.

أضاف إبراهيم أن المشروع عبارة عن سوق متكامل الخدمات على مساحة تصل إلى نحو 3700 متر مربع، وسيتم إنشاء مبنى هيكلى من الخرسانة المسلحة، يحتوى على 10 محلات لتجار الجملة، كل منها بمساحة 36 متر مربع، و24 محلاً قطاعيًا بمساحة تتراوح ما بين 25 إلى 35 متر مربع، فضلاً عن فراغات لخدمات الأسماك ومصنع لإعادة تدوير مخلفات الأسماك، ومصنع للثلج وثلاجات وسوبر ماركت، وستتواجد هذه المرافق فى الدور الأرضى، أما الدور الأول فسيضم أماكن ترفيهية بمساحة 200 متر مربع، بالإضافة إلى 9 محلات قطاعية و5 محلات لتجار الجملة و10 مكاتب إدارية للإدارة ومصلى. وسيضم الدور الثانى 10 محلات بمساحة تتراوح بين 150 إلى 250 متر مربع، بينما سيضم الدور الثالث 10 مطاعم للأسماك بمساحة تتراوح بين 200 إلى 250 متر مربع.

وأشار رئيس منطقة تعمير سيناء إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن سلسلة مشروعات ينفذها الجهاز فى محافظة شمال سيناء، بما فى ذلك مشروعات تم الانتهاء منها ومشروعات يجرى العمل فيها، وعلى سبيل المثال إنشاء 6 عمارات سكنية جديدة فى حى الريسة و6 عمارات فى ضاحية السلام بالعريش، وإحلال وتجديد 10 عمارات فى حى المساعيد.