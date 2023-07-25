تضاعف مبيعات مكيفات الهواء والمراوح فى أوروبا مع استمرار موجات الحر

فاطمة شوقى

فى الوقت الذي تكافح فيه أوروبا الحرارة الشديدة دون أن تلوح في الأفق نهاية لهذه الحرارة خلال فصل الصيف، سارع الأروبيون لشراء مراوح وتكييفات الهواء للحفاظ على البرودة، حسبما قالت صحيفة البيريوديكو الاسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن تكييف الهواء في المنازل أقل انتشارًا في أوروبا منه في الولايات المتحدة ، مما يجعل الأوروبيون يعتمدون على طرق أكثر تقليدية للتعامل مع الحرارة ، مثل إغلاق الستائر والراحة في منتصف النهار،لكن البيانات الأخيرة تظهر أن الإيطاليين والإسبان يلجأوون بشكل متزايد حلول تبريد أكثر كفاءة مع ارتفاع حرارة الصيف، ولذلك فقد ارتفعت مبيعات أجهزة التكييفات فى الآونة الأخيرة.

قالت شركة إيطالية لبيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بالتجزئة ، والتي لديها أكثر من 500 متجر في جميع أنحاء البلاد ، إن مبيعات منتجات تكييف الهواء تضاعفت في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

قالت الكورتى انجليس El Corte Inglés ، وهي واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في إسبانيا ، إنها بحلول منتصف يوليو قد باعت بالفعل وحدات أكثر بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي في نهاية أغسطس.

وضربت موجة حر جنوب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة الصيفي ، محطمة الأرقام القياسية - بما في ذلك روما - ودفعت إلى التحذيرات من زيادة مخاطر الوفيات.

ومن المتوقع أن تشهد إسبانيا درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​هذا الصيف، مع موجتين حراريتين تجتاحان البلاد بالفعل في يونيو ويوليو.

وتعتبر ارتفاع أسعار الكهرباء من أكثر ما يخيف الاوروبيين حال استخدام تكييفات الهواء لكن الرغم من ذلك فإن موجات الحرارة الجديدة هذا الصيف تجعل المستهلكين يضطرون الى تركيبها ، وفقا للمنظمة الإسبانية للمستهلكين والمستخدمين OCU

وارتفع متوسط ​​عدد ساعات استخدام أجهزة التكييف بنسبة 26.5% في إشبيلية حتى 15 يوليو ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وفقًا لبيانات من شركة Sensibo ، التي تبيع أجهزة لتقليل استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف.