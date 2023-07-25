تحرير 70 محضرًا متنوعة خلال حملات على الأسواق ومحال الجزارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التموين حملات رقابية على الأسواق ومحال الجزارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار، والتصدى لأى ممارسات احتكارية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات على الأسواق أسفرت عن تحرير 70 محضراً متنوعاً، موجها بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ودسوق، حملات المحلات التجارية للمواطن، وتمكنت الحملة 17 محضر مخالفة منهم 6 صحة، 5 عدم الإعلان عن الأسعار ،11 لحوم ، محضر صلاحية ، 4 محاضر متنوعة، وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية علي المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة، منهم 4 محاضر اشغالات، و2 محضر صحة، و محضرين بيئة، وضبط 15 علبة عصير لانتهاء الصلاحية.

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات التموينية على الاسواق، مؤكداً أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، وتضمنت المخالفات ( 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضرين عدم نظافة، ومحضر لمحل تجاري بدون ترخيص، ومحضر مضبوطات منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومحضر إعدام كمية من الأغذية المختلفة للتغيير الخواص، ومحضر إعدام كمية من زيت الطعام لتغير في الخواص)، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتابع عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الاسواق، لمتابعة توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيته،ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وتمكنت الحملة من تحرير 13 محضراً متنوعاً، منهم 5 عدم الإعلان عن الاسعار، و3 محاضر نظافة، و 3 عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين جزارة، تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية علي المجازر والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات على الاسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 17 محضراً متنوعاً.



جانب من الحملة بقلين



جانب من الحملة



حملة بسيدي سالم



حملة تموينية ببيلا