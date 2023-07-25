المحكمة العمالية بدمياط تؤكد أحقية العاملين بنظام الورادي الثلاثة في المقابل النقدي

دمياط معتز الشربيني

قضت المحكمة العمالية في محافظة دمياط بأحقيه العاملين بنظام الثلاث ورادي بالمقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بشركات توزيع الكهرباء.

وكان إسلام مراد المحامي قد تقدم برفع دعوى قضائية تحمل رقم 67 لعام 2021 ، ممثلا عن عشرة من العاملين بنظام الورادي الثلاثة في شركة توزيع الكهرباء في محافظة دمياط، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ورئيس قطاع كهرباء دمياط، مطالبين إياهم بالالتزام بدفع المقابل النقدي عن بدل الراحات التي عملوا بها بالشركة بنظام الثلاثة ورادي دون الحصول على إجازات او راحات حيث أن ظروف العمل اقتضت ان يعملوا طوال أيام الشهر دون اجازات او راحات.

وحيث أن قانون العمل ينص على للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات والاعياد والمناسبات الرسمية ،ويجوز تشغيل العامل فيها من الحصول على أيام الإجازات عوضا عنها او الحصول على أجر مضاعف مقابل العمل فيها.

وبعد تم إحالة القضية إلى المحكمة العمالية قررت ندب خبير للمعاينة وإصدار تقرير والذي كشف بالارقام حقيقة المبالغ المستحقة للعمال المذكورين عن العمل بنظام الثلاثة ورادي في شركة توزيع الكهرباء في محافظة دمياط.

وتم حجز القضية للنطق بالحكم فيها واصدرت المحكمة العمالية في القضية المذكورة حكما بأحقيه العاملين بنظام الثلاث ورادي بالمقابل النقدي عن ساعات العمل الاضافيه بشركات توزيع الكهرباء.