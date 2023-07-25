السجن 10 سنوات لعامل حاول فرض سيطرته بسلاح أبيض فى العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر، بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهم " ت.ا.ح" عامل بمغسلة ،عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه باستعراض القوة .



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6311 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بلاغ مشاجرة بمنطقة مساكن بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ،أنه حال ورود بلاغ من أهالي منطقة مساكن طلعت في العجمي دائرة قسم الدخيلة، بنشوب مشاجرة يحمل أطرافها الأسلحة البيضاء زيتراشقون بالحجارة ،ويتبادلون التعدي علي بعضهم البعض بالضرب، وبالانتقال لمحل البلاغ بقوة من الشرطة ، وحال وصولهم أبصرت القوة المتهم " ت.ا.ح" عامل بمغسلة ، وآخرين يتبادلون التعدي علي بعضهما لفرض سطوتهم بالمنطقة ،وبضبطه اشهر المتهم سلاحه الابيض سكين في وجة القوة في مواجهتهم للحيلولة دون ضبطه ،الا أنه لم يبلغ مقصده وتمكنت القوة من ضبطه واستخلاص السلاح من يده وأحكام السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من التحقيقات ، أنه من خلال تفريغ تفريغ وسيط هوائي مرفق بالاوراق تبين وجود مقطع فيديو يظهر فيه المتهم حال ارتكابه الواقعة محل التحقيقات وبحوزته سلاح أبيض سكين، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

















