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التحالف الوطنى للعمل الأهلى قدم مساعدات لنحو 30 مليون مواطن.. التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 ص
التحالف الوطنى للعمل الأهلى قدم مساعدات لنحو 30 مليون مواطن.. التفاصيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي
كتب أمين صالح

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نجح التحالــف الوطنـي للعمـل الأهلـي التنمــوي في تحقيق عدد كبير من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
 
وأسس التحالف الوطنى للعمل الأهلي، قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.
 
ونجح التحالف في إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن وتم مراجعة كافة ميزانيات أعضاؤه من كافة الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور ، كما أن متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللاسرة 2000 جنيه، وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.
 
كما قام التحالف بدعم عدد 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية الي جانب استقبال عدد 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني.
 
 
 

التحالف الوطنى

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