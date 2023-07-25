وقالت جان بيير، في تعليقها على مهاجمة طائرات مسيرة أوكرانية لموسكو، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء "لقد أوضحنا أننا بشكل عام لا ندعم الهجمات داخل روسيا"، مضيفة أن "شبه جزيرة القرم التي تعرضت للقصف هي أرض أوكرانية".

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق إسقاط مسيرتين فوق العاصمة موسكو، تحطمت إحداهما قرب وزارة الدفاع.

يذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أوضح أن طائرات مسيرة نفذت اعتداء على مبنيين غير سكنيين في موسكو، لكن دون وقوع أضرار جسيمة، كما لم يؤد إلى وقوع إصابات.