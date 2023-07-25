قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة لا تدعم هجمات كييف داخل روسيا.
وقالت جان بيير، في تعليقها على مهاجمة طائرات مسيرة أوكرانية لموسكو، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء "لقد أوضحنا أننا بشكل عام لا ندعم الهجمات داخل روسيا"، مضيفة أن "شبه جزيرة القرم التي تعرضت للقصف هي أرض أوكرانية".
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق إسقاط مسيرتين فوق العاصمة موسكو، تحطمت إحداهما قرب وزارة الدفاع.
يذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أوضح أن طائرات مسيرة نفذت اعتداء على مبنيين غير سكنيين في موسكو، لكن دون وقوع أضرار جسيمة، كما لم يؤد إلى وقوع إصابات.
من جانب أخر، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، روسيا بعرقلة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع الأمينة العامة للمنظمة هيلجا ماريا شميد، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، إن "دعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ينبغي أن يستمر حتى تواجه العدوان الروسي".
وأضاف أن المنظمة تلقت عرقلة كبيرة من روسيا في محاولة لمنعها من المضي قدما، مشيرا إلى أن المنظمة رغم ذلك تمكنت من أداء مهامها، وأعرب عن تطلعه لمناقشة الأعمال المهمة التي تقوم بها المنظمة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لها وبصفة الخاصة الذي تقوم به لإظهار الدعم الموحد لأوكرانيا التي تستمر في مواجهة العدوان الروسي.
من جانبها، قالت شميد إن المنظمة تواجه تهديدات مثل تغير المناخ والاتجار بالبشر وإنها تقدم قيمة مضافة للأمن الأوروبي، مضيفة أن المنظمة تقدم خدماتها لأكثر من مليار و100 مليون مواطن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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