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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

الإثنين، 24 يوليو 2023 04:04 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم باحدى قرى مركز بنى مزار وتحديدا طريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك، بطريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من بني مزار.
 
وتم نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 
 



 

 


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