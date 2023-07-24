إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم باحدى قرى مركز بنى مزار وتحديدا طريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك، بطريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من بني مزار.

وتم نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.