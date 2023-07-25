وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن عدد القتلى المدنيين ارتفع بنسبة 278 في المائة منذ انتشار قوات فاجنر فى مالى فى ديسمبر 2021. وكان العديد من هذه الوفيات نتيجة العمليات التي أجرتها القوات المسلحة المالية إلى جانب أعضاء مجموعة فاجنر.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يسهلون أنشطة مجموعة فاجنر المزعزعة للاستقرار والتي تشكل تهديدات للسلام والأمن في مالي والمنطقة.

وبصفة الولايات المتحدة كأكبر مانح ثنائي للمساعدات الإنمائية والإنسانية لمالي، تدعم واشنطن شعب مالي في تطلعاته إلى السلام والازدهار والديمقراطية -على حسب البيان.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية وزير الدفاع في مالي العقيد ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية العقيد ألو بوي ديارا، ونائب رئيس الأركان المقدم أداما باجايوكو، على قائمة العقوبات وفقًا للأمر التنفيذي (E.O) 14024 لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو توفير الدعم المالي أو الدعم التكنولوجي أو توفير سلع أو خدمات إلى مجموعة فاجنر.