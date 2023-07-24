7 أطعمة تسبب مشاكل فى الجهاز الهضمي.. أبرزها المقليات والنعناع

1- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية غنية بالدهون ويمكن أن تؤدي إلى آلام في المعدة والإسهال، بالإضافة إلى ذلك ، ارتبط الطعام المقلي أيضًا بارتجاع الحمض ، وفقا للدراسة المنشورة فى Preventative Nutrition and Food Science .

2- كحول السكر

يمكن أن تسبب الحلوى والعلكة والأطعمة الأخرى الخالية من السكر المصنوعة من كحول السكر الغازات واضطراب المعدة لدى بعض الناس.

إذا كانت الكحوليات السكرية تزعجك ، فاختر الحلوى والعلكة والأطعمة الأخرى المصنوعة بدونها. تذكر ، يجب أن يقتصر السكر المضاف على ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية ، وفقًا للإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين .

3- شراب الذرة عالي الفركتوز

شراب الذرة عالي الفركتوز هو مُحلي يستخدم في صنع الحلوى والمعجنات ، ويمكن أن يسبب الغازات والإسهال والانتفاخ والتشنجات لدى بعض الناس.

4- فاكهة حمضية

الفواكه عالية الحموضة مثل البرتقال والجريب فروت والليمون يمكن أن تؤدي إلى الحموضة المعوية لدى بعض الناس، وذلك لأن الأطعمة الحمضية تعمل على إرخاء العضلة العاصرة (أو الصمام) في المريء ، مما قد يؤدي إلى دخول الحمض إلى المريء والتسبب في حرقة المعدة.

5- نعناع

من المعروف أن النعناع يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم لدى بعض الناس، يمكن للنعناع أن يريح العضلة العاصرة للمريء التي تقع بين المعدة والمريء، عندما ترتخي هذه العضلة العاصرة ، يمكن أن تتسبب في عودة حمض المعدة إلى المريء ، مما يؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم.

6- الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على السكريات قليلة الهضم ، وهي ألياف غير قابلة للهضم وقابلة للتخمير قد تسبب الغازات وعدم الراحة في البطن والانتفاخ، إنها مفيدة بالفعل للأمعاء ، حيث لا يتم هضمها في المعدة أو الجزء العلوي من القناة الهضمية وتشق طريقها إلى القولون ، حيث يتم تخميرها بواسطة البكتيريا الجيدة. خلال هذه العملية ، يتم تكوين الغاز.

7- الخضراوات الصليبية

الخضراوات الصليبية هي خضروات من عائلة الكرنب وتشمل البروكلي واللفت، أنها تحتوي على نفس السكريات مثل الفاصوليا التي يمكن أن تؤدي إلى الغازات ، وعدم الراحة في البطن ، والانتفاخ. كما أنها غنية بالألياف ، مما يجعلها أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الأفراد.