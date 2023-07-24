5 أطعمة تسبب عسر الهضم وطرق للتخلص منها

كتبت إيناس البنا

يُعد عسر الهضم، مشكلة شائعة في الجهاز الهضمي، ويمكن أن ينتج عنها الانتفاخ والألم والشعور بالامتلاء بعد الوجبات، في حين أن عسر الهضم يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل ، فقد تم تحديد العديد من الوجبات كمسببات محتملة، دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب وخيارات العلاج المتكررة حسب موقع "healthsite".

الطعام الحار

تعتبر الأطعمة الغنية بالتوابل لذيذة ولكنها قد تمثل تحديًا لبعض أجهزة الهضم، تحتوي على مركبات مثل الكابسيسين التي يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى أعراض عسر الهضم، إذا كنت عرضة لعسر الهضم ، فقد يكون من المفيد أن تخفف من تناولك للأطعمة الغنية بالتوابل، خاصة إذا لاحظت وجود ارتباط بين استهلاكها وأعراضك.

الأطعمة الدسمة والمقلية

الأطعمة الغنية بالنكهة ولكنها ثقيلة على المعدة، يمكن أن تساهم الأطعمة الدهنية والمقلية في عسر الهضم. تستغرق هذه الأطعمة وقتًا أطول للهضم، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة لفترة طويلة، علاوة على ذلك، يمكنهم إرخاء العضلة العاصرة للمريء، ما يسمح لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى المريء، ما يتسبب في حرقة المعدة. يمكن أن يساعد اختيار المصادر الأقل دهونًا للبروتين وطرق الطهي مثل الخبز أو الشوي في تخفيف الأعراض.

فواكه وعصائر حمضيات

وفقًا لمجلة الأبحاث في العلوم الطبية ، فإن ثمار الحمضيات وعصائرها منعشة ، لكن حموضتها العالية يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم ، خاصةً لدى الأفراد الذين يعانون من معدة حساسة أو ارتجاع حمضي. يمكن لحمض الستريك أن يهيج المريء وبطانة المعدة ، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، ضع في اعتبارك الاعتدال في تناول ثمار الحمضيات واختيار البدائل منخفضة الحموضة مثل الموز أو البطيخ أو التفاح.

المشروبات الغازية

قد تجعل الفقاعات المشروبات ممتعة، لكن المشروبات الغازية تدخل الهواء الزائد إلى جهازك الهضمي ، مما يؤدي إلى الانتفاخ والتجشؤ.

حسب الدراسة، تحتوي بعض المشروبات الغازية، مثل الصودا ، على مستويات عالية من السكر والمحليات الصناعية، والتي يمكن أن تسهم في عسر الهضم، يمكن أن يوفر شرب شاي الأعشاب أو العصائر الطازجة الترطيب دون الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

الكافيين والكحول

من المعروف أن الكافيين والكحول يتسببان في تهيج الجهاز الهضمي وإرخاء العضلة العاصرة للمريء. يمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى ارتداد الحمض وحموضة المعدة وعسر الهضم.

يمكن أن يقلل الحد من تناول القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية، خاصة قبل النوم، من احتمالية ظهور أعراض عسر الهضم.

طرق التغلب على عسر الهضم

أ. قم بتعديل نظامك الغذائي

تدرب على الأكل الواعي: امضغ طعامك جيدًا وتناول الطعام بوتيرة أبطأ.

اختر وجبات أصغر ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة.

احتفظ بمفكرة طعام لتحديد الأطعمة المحفزة وتجنبها.

ضع في اعتبارك اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات الطازجة.

ب. تغيير نمط الحياة

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المعدة.

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل ؛ بدلاً من ذلك ، قم بنزهة قصيرة للمساعدة على الهضم.

تحكم في مستويات التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء ، مثل التنفس العميق أو التأمل.

الإقلاع عن التدخين ، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض عسر الهضم.

يمكن أن يكون عسر الهضم حالة مزعجة ومزعجة ، ولكن من خلال تحديد الأطعمة المحفزة واعتماد استراتيجيات قائمة على الأدلة ، يمكنك أن تجد الراحة. تذكر أن التجارب الفردية قد تختلف ، لذلك من الضروري الاستماع إلى جسمك وطلب المشورة الطبية إذا استمرت الأعراض أو ساءت. من خلال اتخاذ خيارات غذائية ونمط حياة واعية ، يمكنك استعادة السيطرة على صحة الجهاز الهضمي والاستمتاع بوجبات الطعام دون الشعور بعدم الراحة من عسر الهضم.