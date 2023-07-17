أعراض سرطان الكبد تتشابه مع عسر الهضم.. كيف تفرق بينهما؟

كتبت فاطمة خليل

يوجد الكبد في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، ويبدأ سرطان الكبد في خلايا الكبد، ومثل أي مرض آخر، كلما اكتشفت إصابتك بسرطان الكبد في وقت مبكر، يمكنك طلب المساعدة مبكراً، ومع ذلك قد لا تظهر الأعراض حتى المراحل المتأخرة، مما يجعلها محفوفة بالمخاطر ومميتة بشكل خاص، في هذا التقرير نتعرف على العلامات التحذيرية المحتملة لسرطان الكبد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

العلامات التي يمكن الخلط بينها وبين عسر الهضم

يشير عسر الهضم إلى الشعور بعدم الراحة بعد الأكل فيما يلي عرضان شائعان لسرطان الكبد يمكن الخلط بينهما وبين عسر الهضم:

-الشعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة

-الغثيان أو القيء

-هذه العلامات لا تعني بالضرورة السرطان

من المرجح أن تكون العديد من الأعراض المذكورة أعلاه ناجمة عن حالات صحية أخرى أيضًا، بدلاً من السرطان فقط. ومع ذلك ، إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فمن المهم أن يفحصها الطبيب.

أعراض أخرى شائعة لسرطان الكبد

يمكن أن يؤدي سرطان الكبد أيضًا إلى العديد من الأعراض الأخرى وتشمل هذه

-فقدان الوزن غير المبرر

-فقدان الشهية

-تضخم الكبد ، الشعور بالامتلاء تحت الضلوع على الجانب الأيمن

-تضخم الطحال ، الشعور بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيسر

-ألم في البطن

-ألم بالقرب من الكتف الأيمن

-تورم أو تراكم السوائل في البطن

-اليرقان

علامات عسر الهضم

قد يكون لعسر الهضم أسباب لا تتعلق بمرض تشمل الأسباب الشائعة تناول الكثير من الطعام ، أو عدم تحمل الطعام ، أو تناول الحبوب على معدة فارغة فيما يلي بعض علامات عسر الهضم الأخرى التي قد تواجهها:

الحموضة المعوية - شعور حارق مؤلم في الصدر ، عادة بعد تناول الطعام

التجشؤ والغازات

إخراج الطعام أو السوائل ذات المذاق المر في فمك

تأثير سرطان الكبد على الجسم

إذا تطور سرطان الكبد في جسمك، فقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) هذا يمكن أن يؤدي إلى الغثيان ، والارتباك ، والإمساك ، والضعف ، أو مشاكل في العضلات.

يمكن أن يؤدي سرطان الكبد أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم) ، مما قد يؤدي إلى الإرهاق أو الإغماء.

يمكن أن يؤدي سرطان الكبد أيضًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.