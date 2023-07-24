اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 06:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الإيطالي يرشح جزيرة "لامبيدوزا" لجائزة نوبل للسلام

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 م
وزير الداخلية الإيطالي يرشح جزيرة "لامبيدوزا" لجائزة نوبل للسلام جزيرة لامبيدوزا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رشح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، جزيرة (لامبيدوزا) الصقلية، مقصد المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من سواحل شمال إفريقيا، لجائزة نوبل للسلام.


وقال بيانتيدوزي- في تصريح، الاثنين، خلال زيارته للجزيرة، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء- "لامبيدوزا تستحق جائزة نوبل للسلام، والتي استقبلت في الأشهر الأخيرة أكثر من 25 ألف مهاجر ..ليس بدون صعوبات ولا شك في ذلك.. لكننا تمكنا، على الرغم من بعض المصاعب، من توزيع الناس إلى مناطق أخرى في غضون فترة زمنية معقولة".


وأضاف "هذه الأرقام تظهر حجم الظاهرة وأيضا أهمية العمل الذي تقوم به الحكومة" في إشارة إلى المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، الذي استضافته العاصمة روما، أمس الأحد


إيطاليا

جزيرة لامبيدوزا

جائزة نوبل للسلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة