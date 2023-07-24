نصائح لنظام غذائى إذا كنت تعاني من الربو أثناء الحمل

إيناس البنا

يعتبر الحمل وقتًا بالغ الأهمية في حياة المرأة، مليئًا بالبهجة والترقب، ومع ذلك بالنسبة للأمهات الحوامل اللاتي يعانين من الربو ، يمكن أن يجلب ذلك تحديات صعبة.

ويتطلب الربو وهو حالة تنفسية مزمنة، إدارة دقيقة أثناء الحمل لضمان صحة الأم والطفل. أحد الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها هو الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصديق للربو. اتباع نظام غذائي أثناء الحمل إذا كنت مصابًا بالربو حدد موقع Onlymyhealth بعض التوصيات الغذائية التي يجب اتباعها إذا كنت مصابة بالربو وحامل. 1. التركيز على الأطعمة الغنية بالمغذيات يجب أن تركز الأمهات المصابات بالربو على الأطعمة الغنية بالمغذيات لدعم صحتهن العامة ووظائف الجهاز التنفسي، أدخل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في وجباتك اليومية. توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن الأساسية ، مثل فيتامين ج والمغنيسيوم ، والتي ارتبطت بتحسين وظائف الرئة وتقليل أعراض الربو. 2. أحماض أوميجا 3 الدهنية تحتوي الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين) وبذور الكتان والجوز على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف الالتهاب المرتبط بالربو، يمكن أن يكون تضمين مصادر أوميغا 3 في نظامك الغذائي مفيدًا لك ولطفلك. حدد موقع Onlymyhealth بعض التوصيات الغذائية التي يجب اتباعها إذا كنت مصابة بالربو وحامل.يجب أن تركز الأمهات المصابات بالربو على الأطعمة الغنية بالمغذيات لدعم صحتهن العامة ووظائف الجهاز التنفسي، أدخل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في وجباتك اليومية. توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن الأساسية ، مثل فيتامين ج والمغنيسيوم ، والتي ارتبطت بتحسين وظائف الرئة وتقليل أعراض الربو.تحتوي الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين) وبذور الكتان والجوز على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف الالتهاب المرتبط بالربو، يمكن أن يكون تضمين مصادر أوميغا 3 في نظامك الغذائي مفيدًا لك ولطفلك.

3. تجنب الأطعمة المحفزة للأعراض بعض الأطعمة لديها القدرة على إثارة أعراض الربو لدى الأفراد المعرضين للإصابة، في حين أن المحفزات يمكن أن تختلف من شخص لآخر، فإن المسببات الشائعة تشمل الأطعمة المصنعة ، والكبريتات (غالبًا ما توجد في النبيذ والأطعمة المصنعة)، والأطعمة الغنية بالمواد الحافظة، احتفظ بمفكرة طعام لتتبع أي ردود فعل سلبية، وإذا لاحظت أنماطًا من تفاقم أعراض الربو بعد تناول أطعمة معينة، ففكر في حذفها من نظامك الغذائي. 4. ابق رطبًا يعتبر الترطيب الكافي ضروريًا أثناء الحمل ويمكن أن يساعد في إفراز المخاط الرقيق في الشعب الهوائية ، مما يجعل التنفس أسهل للأمهات المصابات بالربو، احرص على شرب الكثير من الماء على مدار اليوم وقلل من تناول المشروبات السكرية.