بلاش تدخين بالقرب منه.. نصائح لحماية الطفل المصاب بالربو

كتبت حسام الشوقيري

عندما يصاب الطفل بالربو ، تصبح الممرات القصبية التي تحمل الهواء في الرئتين ملتهبة وحساسة للغاية. يمكن أن يجعلك تنضغط من الغبار، والنفخة من الهواء البارد. وهذا ما يسمى نوبة الربو، وتتكون عملية منع نوبات الربو من خطوتين أولها احتياج طفلك إلى أدوية للسيطرة على مرضه والثانية أن تتجنب المهيجات، أو "المحفزات" التي يمكن أن تسبب النوبة، وفقا لما نشره موقع consumer.healthday

يمكن لفئة من العقاقير تعرف باسم موسعات الشعب الهوائية أن تمنع النوبات عن طريق فتح الشعب الهوائية. أكثر موسعات الشعب الهوائية شيوعًا ، مثل ألبوتيرول ، هي أدوية "تخفيف سريع" تعمل في غضون دقائق. يمكن لطفلك أن يستنشق هذه الأدوية كلما شعرت بنوبة قادمة. يمكنها أيضًا استخدام موسعات الشعب الهوائية كتحوط ضد المواقف التي قد تسبب هجومًا. على سبيل المثال ، إذا كانت التمارين الرياضية تسبب لها أزيزًا ، يوصي العديد من الأطباء بتناول مرة أو اثنتين من البوتيرول أو دواء مشابه قبل 15 دقيقة من اللعب أو التمرين القوي.

اطلب من طبيبك مساعدتك في إعداد خطة عمل مكتوبة للربو لتقديمها إلى مدرسة طفلك. يجب أن تتضمن خطة العمل كيفية التعامل مع الربو عندما تزداد الأعراض سوءًا ، ومعلومات عن الأدوية ، ومتى تطلب رعاية طبية متخصصة. تسمح معظم المدارس في معظم الولايات للأطفال بتناول أدوية الربو بأنفسهم. إذا كانت قواعد المدرسة لا تسمح لطفلك بحمل جهاز الاستنشاق ، فيجب أن يكون أحدهما متاحًا في مكتب ممرضة المدرسة أو في مكان مناسب آخر.

نظرًا لأن موسعات الشعب الهوائية توفر مثل هذا الراحة السريعة ، فقد يكون من المغري الإفراط في استخدامها. لكن تناول هذه الأدوية في كثير من الأحيان هو علامة على أن الربو يزداد سوءًا. اسأل طبيبك عن عدد المرات التي يجب أن يستخدم فيها طفلك جهاز الاستنشاق السريع. قد يكون الإفراط في استخدام جهاز الاستنشاق علامة على حاجتها للمزيد من الكورتيكوستيرويدات أو أدوية أخرى للسيطرة على مرضها.

بينما تحارب الأدوية مرض طفلك ، يمكنك القيام بدورك من خلال مساعدته على تجنب الأشياء التي تهيج رئتيه وتسبب النوبات.

يعد دخان التبغ أحد أسوأ العوامل المخالفة. يعاني الأطفال المصابون بالربو الذين يعيشون في منازل مليئة بالدخان من نوبات أزيز أكثر ويحتاجون إلى المزيد من الأدوية ويقومون برحلات إلى غرفة الطوارئ أكثر من مرضى الربو الآخرين في سنهم. إذا كان عليك أن تدخن ، خذها للخارج. والأفضل من ذلك ، كن قدوة حسنة واستقيل إلى الأبد.

يعاني العديد من الأطفال المصابين بالربو من الحساسية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو. يعتبر عث الغبار الذي يعيش في الوسائد والمراتب من المذنبين الشائعين. قد تكون قادرًا على تحسين تنفس طفلك بشكل كبير عن طريق غسل أغطية السرير والبطانيات مرة واحدة في الأسبوع ، وتغليف الوسائد والمراتب بأغطية محكمة الغلق ، وإزالة السجاد من غرفة النوم.

يمكن أن تؤدي القطط أيضًا إلى تفاقم الربو. إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه وبر القطط ، اسأل نفسك عما إذا كنت تحتاج حقًا إلى قطة في حياتك. إذا لم تستطع أنت (أو طفلك) العيش بدونه ، فاحفظه خارج غرفة نوم طفلك واستحم قطتك بانتظام. احتفظ بصندوق فضلات القطط في غرفة لا يتردد عليها طفلك ، ولا تنس أن تجعل طفلك يغسل يديه بعد أن يلعب مع القطط المحبوب.