مشروبات هترطب على قلبك وتحميك من الجفاف مع ارتفاع حرارة الجو

كتبت فاطمة ياسر

مع ا رتفاع درجات حرارة الطقس ، وزيادة الرطوبة، قد يتعرض الكثيرون للإصابة بالجفاف، وهذا الأمر يعرضهم للشعور بالدوخة والإرهاق، وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط باليوم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي أبرز المشروبات التي تساهم في ترطيب الجسم، والحد من تعرضه للإصابة بالجفاف، ومنها:

-الماء تقوم بترطيب الجسم بسرعة، لأنها من أفضل السوائل علي الإطلاق التي ينصح بتناولها بكثرة وخاصة عند ارتفاع حرارة الطقس.

-ابتعد عن المشروبات الغنية بالسكريات

المشروبات التي تحتوي على القليل من السكر أو الدهون أو البروتين تقوم في الحفاظ على ترطيب الجسم لفترة أطول.

- الحليب

يعد من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم خلال فصل الصيف، ويعد الأكثر ترطيبًا للجسم ، إذ أنه يحتوي على سكر اللاكتوز، وبعض البروتين، والدهون، وكلها تساعد في إبطاء إفراغ السوائل من المعدة، والحفاظ على الترطيب لفترة أطول.

-ماء الليمون

مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C ، يعتبر ماء الليمون مصدرًا ممتازًا للترطيب خلال موجة الحر. نص تحذير وزارة الصحة النقابية على أنه يجب على الناس تجنب المشروبات مثل الشاي والقهوة لأنها تسبب الجفاف والالتهابات. ماء الليمون هو البديل المثالي للمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة لأنه يمكن أن يعزز المناعة أيضًا.

-الخيار وماء النعناع

مشروب منعش في الصيف مع الخيار وماء النعناع يساعد في مكافحة الجفاف. يمكنك تقطيع قطع من الخيار مع بعض أوراق النعناع في الماء وترك العصائر تنتشر.

-ماء جوز الهند يساعد ماء جوز الهند على موازنة الإلكتروليتات في الجسم، يعتبر ماء جوز الهند من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في الصيف. فهو لا يحتوي فقط على إلكتروليتات أساسية للجسم ، بل يبقيك رطبًا أيضًا. تناول كوبًا من ماء جوز الهند يوميًا.