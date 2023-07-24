محافظ الدقهلية يدشن مبادرة 600 ألف باب رزق ويسلم 106 شباب قروضا لمشروعات صغيرة

الدقهلية شريف الديب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاثنين، مبادرة "600 ألف باب رزق" التي أطلقها التحالف الوطني بناء علي بروتوكول تعاون تم بين جمعية الاورمان ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظات.

وقام "مختار" خلال مراسم تدشين المبادرة بالدقهلية، بتسليم 106 مواطنين من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء الدقهلية قروضا لمشروعات صغيرة، واكشاك مدعومة بالبضاعة بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليون جنيه، في إطار المبادرة ليستفيد بها أصحاب المشروعات من الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم والأرامل من أبناء مراكز ومدن وقري الدقهلية وذلك بهدف الانتقال بالأسر المحتاجة من دائرة الاحتياج إلي دائرة الإنتاج والاكتفاء.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقائمين علي العمل في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ولجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة علي هذه المساهمات المتميزة بنطاق المحافظة، كما وجه "مختار"الشكر والتقدير لمديرية التضامن الاجتماعي، ولكافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، التابعة لها علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة، في تقديم المساعدات للأيتام وللأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مضيفا أن هذا التعاون المتميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية يدعم الجهود مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

والجدير بالذكر أن القروض التي يتم تسليمها تبلغ قيمة القرض الواحد 30 ألف جنيه للفرد الواحد، وأوضح مدير جمعية الأورمان أن القرض يتم سداده علي اقساط شهرية بمبلغ 750 جنيه شهريا، وذلك علي 20 شهر حيث يقوم المقترض بسداد مبلغ 15 الف جنيه فقط وباقي القرض مبلغ 15 آلاف جنيه فهو منحه، كما ان الاكشاك بعدد 16 كشك تم تسليمها للحالات المستحقة يشمل ثلاجة للبضاعة وسداد رسوم الكهرباء فضلا عن 10 الاف جنيه بضاعة للكشك.

حضر التسليم الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و نبيل زكي ممثلا عن إدارة جمعية الاورمان، والمستشار سيد الشوربجي مدير جمعية الاورمان بالدقهلية، العقيد محمد جمال المدير اقليم الدلتا لمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة ايه شقرف مدير مشروعات التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة والعقيد إسماعيل معوض مدير مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.

جاء ذلك في إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لكافة الفئات بالمجتمع وتحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم وفي المقدمة منهم الاسر الاولي بالرعاية والارامل وذوي الهمم.