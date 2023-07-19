محافظ الدقهلية يبحث توافر الخدمات للمواطنين فى المجالات كافة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا مع رؤساء قطاعات التموين ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، استعرض خلاله خطة القطاعات الخدمية لمتابعة توافر الخدمات للمواطنين كل في مجاله.

وقال "مختار": أننا نسعي دائما من خلال التعاون مع كافة قطاعات الاجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات، والتعامل الفوري مع أى مشكلات طارئة تواجههم"، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمشكلات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وكذا الخدمات التموينية، مؤكدا علي التعاون والتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء في هذا الشأن.

وأكد "مختار" على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة خاصة فيما يتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين اليومية.

حضر الاجتماع المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس فتوح علام رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية، والمهندس حامد عبد الخالق رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية، والمهندس محمد مأمون مدير عام التحكم بشركة نقل الكهرباء، والمهندس مختار عباس رئيس قطاع المياة والصرف الصحي، والمهندس احمد طلبة مدير الطوارئ بشركة مياة الشرب والصرف الصحي، و باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمحاسب عبد الغني الصبيحي مدير الازمات بالمحافظة والمهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق بديوان عام المحافظة.