طبيب أسنان بالأقصر يبتكر تقنية بالتطبيقات العامة لقياس طول جذور الأسنان

الأقصر – أحمد مرعى

استطاع طبيب أسنان فى العشرين من العمر، يعمل في إحدي وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر في ابتكار تقنية باستخدام عدد من التطبيقات العامة المجانية والتعديل عليها لقياس أبعاد جذور الأسنان، وبدقة تعادل الجيل الخامس للأجهزة الطبية المخصصة لنفس العرض "Apex locator"، والتي تتخطى تكلفتها ثلاثون ألف جنيه حالياً.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ، إن الطبيب الشاب أجري العديد من التجارب لمعايرة كفاءة التقنية بالتوازي مع الأجهزة المخصصة والتي أعطت نفس النتائج الدقيقة وبنفس الكفاءة، حيث كان الدافع الرئيسي لبحثه وابتكار هو توفير الخدمة بأقل تكلفة، عوضاً عن الأجهزة غالية الثمن وتقليل أيضاً فرصة تعرض المرضى لنسبة عالية من الأشعة الضارة بالأقسام الخدمية التي لا تستطيع توفير الأجهزة المتخصصة، وذلك في حال اعتماد الفكرة والتطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن الطبيب الشاب يدعى صموئيل ثروت صموئيل، ويعمل في وحدة طب أسرة الاقالته للرعاية الصحية بغرب الأقصر والتي يعمل بها منذ تكليفه في عام 2021 بعد تخرجه من جامعة جنوب الوادي عام 2019، وأكد الطبيب المصري على إنه يجري عدد من التعديلات والتطويرات على التطبيق خلال الفترة المقبلة لتحسين جودة الأداء الخاصة به.

وكان قد نظم أطباء قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، احتفالية داخل القسم بتركيب وتشغيل أحدث جهاز مناظير جراحة المسالك البولية بالمستشفى، وذلك لتقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المستشفى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بقيادة الدكتور أحمد البرعى، فى بيان صحفى، إنه داخل مستشفى حورس التخصصى بأرمنت وفى يوم للتاريخ بالهيئة، تم تشغيل وتركيب أحدث جهاز مناظير جراحة المسالك البولية، وذلك في إطار رؤية مصر ورؤية الهيئة في توفير الخدمات الطبية بأعلى جودة طبقاً للمعايير المعترف بها، وفي رسالة تقدمها مستشفيات الهيئة بالعمل بأحدث التكنولوجيا لتوفير خدمة طبية لكل المصريين بدون تمييز.