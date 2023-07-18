الرعاية الصحية بالأقصر تعلن فتح باب التقدم بمعهد تمريض حورس.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن فتح باب التقديم بمعهد رعاية تمريض حورس "بنين وبنات" لأبناء الشهادة الإعدادية من مراكز المدن غير الملحقة نهائي بأي من المعاهد التمريضية، وهي فقط مركز (الطود - الزينية - القرنة)، على أن يكون التقديم بواقع 260 درجة بشكل مبدئي ووفق الشروط المعلنة والموضحة لحين انتهاء كراسات الشروط، ويتم التقديم يومياً وطوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساءاً.

وقالت الهيئة، إنه تشمل الشروط المعلنة للتقديم ما يلي:-

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- حاصل على الشهادة الإعدادية فى ذات عام التقدم .

- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- ضرورة اجتياز الاختبارات التالية:(الإملاء في اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الحاسب الآلى).

- اجتياز كشف الهيئة والاختبار النفسي بنجاح.

- لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر ، كشف باطنة ، اختبار مخدرات ).

- المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف 750 جنيها (لا ترد).

- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول.

- يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة بخلاف المراكز المذكورة.

- يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر.