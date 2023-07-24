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ضوابط اختيار أوائل الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:48 ص
ضوابط اختيار أوائل الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل طلاب الثانوية العامة 2023
كتب ــ محمود طه حسين

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تبدأ كنترولات الثانوية العامة خلال الأسبوع الحالى اختيار أوائل الثانوية العامة 2023، حيث إن هناك معايير لاختيار أوائل الثانوية العامة 2023 كالتالى:
 
ـ أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية، وأن يكون الطالب حضر العام الدراسى وليس منازل، وأن  لا يكون قد سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني.
 
ـ يتم اختيار وترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، وفقًا للدرجة الأعلي.
 
ـ يتم إعداد قائمة بترتيب أسماء الأوائل، مع مراعاة أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، والمدارس الخاصة، والدمج، ومدارس المكفوفين والمتفوقين.
 
ـ يتم مراجعة أوراق الطلاب الذين تم ترتيبهم كأوائل ثانوية عامة من قبل مستشار كل مادة، وتفحص لجنة عليا أوراقهم، ثم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الذين تم اختيارهم.   
 
ـ تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة، ثم يتم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع المرتفعة الحاصلين عليها.
 
ـ قد تصل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، من 35 حتى 40 طالبا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023



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