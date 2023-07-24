ضبط لصوص الهواتف وحقائب السيدات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (سيدتين- مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزتهما (عدد 5 شباك ألوميتال "مجهولين المصدر") وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشبابيك الألوميتال بأسلوب "الفك" وأقرا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة- كائن بدائرة القسم) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزته (عداد مياه "مجهول المصدر").. وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط بحوزته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" ، واعترف بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم وتعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترفت بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وتم بإرشادها ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف , واتهموها بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) حال قيام إحدى السيدات بالاستغاثة لقيامه بسرقة حقيبة يدها مستقلاً مركبة "توك توك".. وبحوزته (حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية عملات "أجنبية" - مشغولات ذهبية) وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته ، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأضاف بتسليم المسروقات لوالدته بقصد التصرف فيهم بالبيع ، وتم بإرشاده ضبط الأخيرة وبحوزتها كافة المسروقات وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.