رفع الراية الخضراء على شواطئ الإسكندرية ونسبة الإقبال 60%

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أن نسبة الاقبال على الشواطئ اليوم ،جاءت متوسطة اليوم حيث جاءت نسبة الاقبال على الشواطئ الشرقية نحو 60% وفى الشواطئ الغربية نحو 30%، مع رفع الرايات الخضراء على كافة الشواطئ بعد هدوء نسبى فى حركة الامواج

وتشهد شواطئ الإسكندرية اقبال متوسط اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة ، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 33 درجة فى العظمى، والمحسوس 36 درجة فى اعلى معدلات درجات الحرارة هذا الصيف ،وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية .

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.