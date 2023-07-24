اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 01:02 م
أكرم القصاص
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رفع الراية الخضراء على شواطئ الإسكندرية ونسبة الإقبال 60%

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:22 م
رفع الراية الخضراء على شواطئ الإسكندرية ونسبة الإقبال 60% شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أن نسبة الاقبال على الشواطئ اليوم ،جاءت متوسطة اليوم حيث جاءت نسبة الاقبال على الشواطئ الشرقية نحو 60% وفى الشواطئ الغربية نحو 30%، مع رفع الرايات الخضراء على  كافة الشواطئ بعد هدوء نسبى فى حركة الامواج 
 
وتشهد شواطئ الإسكندرية اقبال متوسط اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة ، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 33 درجة فى العظمى، والمحسوس 36 درجة فى اعلى معدلات درجات الحرارة هذا الصيف ،وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية . 
 
واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.
 

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