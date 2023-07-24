اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 06:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خليك واعى.. لا صحة لاعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير (إنفوجراف)

الإثنين، 24 يوليو 2023 04:48 م
خليك واعى.. لا صحة لاعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير (إنفوجراف) الانفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
 
الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكترونية
الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكترونية
أكدت أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة. 
 

مصلحة الضرائب

منظومة الفاتورة الإلكترونية

الضرائب

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكترونية

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:17 م

خليك واعى.. لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان أثناء تطويرها

السبت، 15 يوليو 2023 01:58 م

خليك واعى.. "الأعلى للآثار" يكشف حقيقة سقوط أحجار هرم سنفرو بمنطقة دهشور

السبت، 15 يوليو 2023 01:13 م

خليك واعى.. الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء منهج "اكتشف" للابتدائية (إنفوجراف)

الأحد، 09 يوليو 2023 01:59 م

خليك واعى.. تعرف على عقوبة نشر الشائعات وتداولها فى القانون

الأحد، 02 يوليو 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة