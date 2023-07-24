تقرير: السدود المغربية تسجل نسبة ملء متدنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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أفاد الإحصاء الدوري لوزارة التجهيز والماء المغربية بأن النسبة الإجمالية لملء السدود في البلاد بلغت أمس الأحد حوالي 4822.71 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ملء تقدر بـ29,91%، لتبلغ بذلك مستويات متدنية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يشهد المغرب إجهادا مائيا كبيرا في ظل توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية.



وتتسبب موجات الحرارة الشديدة في تفاقم خطر تبخر المياه بالسدود الكبرى في المغرب، وذلك حيث تعاني البلاد من ارتفاع عنيف في درجات الحرارة

منذ نحو شهرين في ظل الأزمة المائية الراهنة، الأمر الذي تسبب في تبخر كميات كبيرة من مياه السدود الكبرى والمتوسطة، والتي تراجع مخزونها بسبب قلة التساقطات المطرية.