تشريح جثمان سائق توك توك لقى مصرعه بحجر في الرأس نتيجة خلافات عائلية بالدقهلية

بدأت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، في تشريح جثمان سائق توك توك لقى مصرعه في مشاجرة عائلية، بعدما قذفته زوجة نجل شقيقه بحجر على رأسه أصابه بنزيف داخلي، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

واستقبل مستشفى المنصورة الدولي جثمان هشام المغاوري محمد إبراهيم، 52 عام، سائق توكتوك، مقيم بعزبة سرور التابعة لمركز شربين، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع سائق توكتوك خلال مشاجرة عائلية بعزبة سرور البحرية دائرة المركز

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى هشام المغاوري محمد إبراهيم، وزوجة نجل شقيقه وتدعى أسماء ع.ال. 25 عامًا، على إثر خلافات بسبب لعب الأطفال، وقذفته المتهمة بحجر من أعلى سطح المنزل أصابه في رأسه، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات