ترامب مهاجما بايدن بسبب الذخائر: "كيف يمكن أن يكون شخصا غبيا ليقول ذلك"

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خلفه فى البيت الأبيض جو بايدن، وقال إنه لا يصلح لتولى المهمة خلال وقت غير مستقر للولايات المتحدة فى ظل تنامى التوترات حول العالم.

وقال ترامب فى مقابلة مع فوكس نيوز: هذا هو الوقت الأكثر خطرا فى التاريخ لبلادنا بسبب الأسلحة. الطاقة النووية هائلة للغاية، هذا ليس دبابتين للجيش تذهبان وتضربان بعضهما البعض فى الحرب العالمية الأولى والثانية، والجنود يقفون خلف حصن ويطلقون النار على الناس، وأضاف قائلا إنها إبادة.

وتابع ترامب قائلا عن بايدن: لدينا رجل لا يفهم ما يفعله، لدينا رجل.. يقف ويخبر العالم كله أننا ليس لدينا ذخيرة. هل تعلم أنى كان لدى كل مبانى الذخيرة ممتلئة بالكامل منذ ثلاث سنوات. لقد قدمناها بالكامل. لكن لو قدمتها بالكامل، فهذا مفزع. والشئ الوحيد الأسوأ من ذلك هو إخبار العالم به، لقد أخبرت الصين ومناطق أخرى معادية بأننا ليس لدينا ذخيرة.

ومضى ترامب قائلا: أنت تتحدث عن الوثائق السرية، هذا أسوأ من أى وثيقة يمكن أن تقدمها، فى إشارة إلى لائحة الاتهام الفيدرالية التى يواجهها ترامب فى قضية الوثائق السرية التى عثر عليها خلال تفتيش الإف بى اى لمارالاجو فى العام الماضى.

لذلك، يتابع ترامب، فإن الناس يجلسون فى مناطق فى الصين وغيرها ممن يكره أمريكا بما فى ذلك كوريا الشمالية، حيث كان لدى علاقة جيدة جدا مع كيم يونج أون وأبقيت أمريكا آمنة. إنهم يتحدون عن الولايات المتحدة الأمريكية التى لا تمتلك ذخائر، فكر فى الأمر، كيف يمكن أن يكون شخصا غبيا ليقول ذلك؟.