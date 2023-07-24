تجديد حبس متهم بقتل مواطن داخل شقته في السلام

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم ب قتل مواطن في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف ملابسات العثور على جثة شخص عثر عليها داخل شقة في السلام وتبين أن وراء قتله عاطل وتم ضبطه وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل شقة في السلام، ونقل إلى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ويتم تكثيف الجهود لكشف ملابساتها.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه ويتم التحقيق معه حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.