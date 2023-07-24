الكشف على 1689 مواطنا ضمن حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة "100 يوم صحة" بمستشفى سيدي سالم، من الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بسيارة الماموجرام، وإجراء الكشف الطبي على 1689 مواطنا ومواطنة في إطار المتابعة المستمرة لحملة "100 يوم صحة"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة آمال حجاج، منسق مبادرة "100 يوم صحة" في كفر الشيخ.

قالت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة لاقت إقبال كبير من المواطنين، الذين أعربوا عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من خلالها، وبناءً عليه تم مد عمل القافلة ليوم إضافي، مؤكدة أن القافلة تقدم خدمات الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، حيث تحتل صحة المرأة المصرية أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتحوز على جانب كبير من المبادرات الرئاسية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنها تفقدت العيادات الخارجية لمستشفى سيدي سالم المركزي، وكذلك قسم الطوارئ، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، مؤكدة على أهمية الفحص المبكر لأورام الثدي بالنسبة للسيدات الأكثر عرضة للإصابة، كما أكدت على ضرورة تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية لتحوز رضا المواطنين وثقتهم، رافقها خلال الجولة الدكتور شريف داوود، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، والدكتور أسامة شرف الدين نائب مدير المستشفى.

الاقبال على القافلة الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي



اللقاء بالسيدات



جانب من الاقبال



داخل سيارة الماموجرام