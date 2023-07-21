اليوم السابع
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إقبال كبير على قافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بسيدى سالم فى كفر الشيخ

الجمعة، 21 يوليو 2023 06:58 م
إقبال كبير على قافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بسيدى سالم فى كفر الشيخ اجراء الكشف الطبي على السيدات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم اقبالاً كبيراً من سيدات وفتيات قرى مركز ومدينة سيدي سالم، لإجراء الكشف الطبي بسيارة المامو والسونار الخاصين بصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، واشراف وتنفيذ دكتوره آمال حجاج مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.
 
من جانبه، أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأطقم الطبية بقافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيارة المامو والسونار، ضمن المشروع القومى لصحة المرأة، مناشداُ كل السيدات  بالتوجه للاستفادة، والتي ستستمر حتى  25 يوليو الجاري.
 
بدورها، قالت الدكتورة إلهام محمد ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تأتي هذه المبادرة كهدية من الدولة لأهالي المنطقة، وتأتي ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين، وتشمل الخدمات التي تقدمها الحملة الخدمات الوقائية، والعلاجية، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة، مؤكدة أن القافلة نفذها الدكتور محمد شريف داوود، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، تحت إشراف الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية ومنسق "مبادرة 100 يوم صحة".
 
‏وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن القافلة استقبلت عددا كبيرا من النساء اللاتي تجاوزن سن الـ40، حيث أنهن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة لهن من خلال فريق متميز من الأطباء والممرضين المختصين.
 
‏وأشاد الأهالي بالمبادرة، وأعربوا عن شكرهم للدولة والجهات المعنية، التي ساعدت في تنظيم هذه الحملة، والتي تعد دليلا على اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم.
 
اجراء الكشف الطبي على السيدات
اجراء الكشف الطبي على السيدات

الاطقم الطبية المشاركة في القافلة
الاطقم الطبية المشاركة في القافلة

توافد من السيدات على القافلة
توافد من السيدات على القافلة

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

وجان على القافلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
وجان على القافلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

 


كفر الشيخ

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مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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